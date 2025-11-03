Встреча по профилактике детского травматизма на дорогах прошла в Химках

Областное родительское собрание состоялось в гимназии № 23 в Химках. Его главной темой стала профилактика зацепинга и детского травматизма.

Старший инспектор по делам несовершеннолетних на станции «Москва-Ленинградская», майор полиции Виталий Кузин рассказал собравшимся об опасности зацепинга. Также он напомнил, какая ответственность бывает за нарушение правил на железной дороге.

«Каждый такой случай — невосполнимая утрата. Ради минутного „адреналина“ подростки рискуют самым дорогим — своей жизнью», — сказала директор гимназии № 23 и лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Кроме того, председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский добавил, что такие встречи помогают выстроить эффективный диалог между школой, родителями и специалистами. А это позволяет сделать жизнь детей безопаснее.