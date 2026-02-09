Встреча по мерам поддержки участников СВО и их семей прошла в Одинцове

Совещание прошло под руководством главы Андрея Иванова. На нем обсудили работу Центра поддержки, выдачу карт лояльности и другие меры помощи.

Сейчас основное внимание уделяется всесторонней социальной помощи. Так, в округе уже четыре года работает Центр поддержки, который помог более 4000 обратившихся по юридическим, медицинским, бытовым и другим вопросам.

Для семей регулярно проводятся мероприятия, мастер-классы и экскурсии. Каждую пятницу проходят бесплатные консультации для взрослых и детей, а по четвергам — прием адвокатов.

По инициативе главы округа участникам спецоперации выдаются карты лояльности — их уже получили около 400 человек. Эти карты дают право бесплатно посещать учреждения округа и пользоваться услугами проката в парках.

В прошлом году 239 детей отдохнули в лагерях за счет муниципалитета. В рамках программы «Доступная семья» специалисты выезжали на дом к ветеранам и обустроили для них несколько парковочных мест, входных групп с поручнями и пандусов.

Администрация также наладила взаимодействие с областной больницей, где назначены координаторы по детскому и взрослому направлениям. Андрей Иванов отдельно указал на необходимость организовать транспорт до медучреждений для профилактических осмотров ветеранов и членов их семей.