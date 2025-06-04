Встреча пенсионеров с главным врачом Чеховской больницы пройдет 5 июня

В рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие» состоится встреча с главным врачом Чеховской больницы Андреем Поповым. Пенсионеры из разных населенных пунктов округу смогут напрямую обратиться к специалисту.

Руководитель медицинского учреждения поделится актуальной информацией об изменениях в работе профильных учреждений и планах по улучшению качества медицинской помощи. На встрече каждый присутствующий сможет задать интересующие вопросы и получить на них ответы.

Мероприятие состоится 5 июня в 10:00 в доме культуры «Полет» по адресу: муниципальный округ Чехов, поселок Мещерское, дом № 15.

Представители больницы отметили, что для записи к врачу жителям нужно звонить по единому номеру — 122. Также доступна линия главного врача с 9:00 до 18:00 по телефону: +7 (498) 602-03-59.