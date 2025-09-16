Встреча педагогов с администрацией округа прошла в Солнечногорске

В Солнечногорске продолжается серия встреч с педагогическими коллективами. Инициатором их проведения выступил глава округа Константин Михальков.

Вторая по счету встреча прошла в лицее № 7, где заместитель главы округа Ирина Тишина обсудила с учителями как профессиональные вопросы, так и темы, важные для всего города.

Она подчеркнула, что по результатам рейтинга школ Подмосковья за 2024–2025 учебный год лицей № 7 вновь вошел в число лучших. Такой успех учреждение демонстрирует уже несколько лет подряд. Основу оценки составили высокое качество обучения, достижения воспитанников в учебе, спорте и творчестве, а также активное внедрение инноваций.

Во время диалога обсуждались новые подходы к организации образовательного процесса, проходил обмен опытом. Кроме того, поднимались вопросы, волнующие жителей округа: благоустройство территории, ремонт дорог и состояние ЖКХ.

«Все обращения были приняты в работу: по линии образования обсуждались экспертные мнения и практики, по вопросам коммунальной сферы и дорожной инфраструктуры совместно с профильными коллегами отработаем все обращения и обязательно дадим обратную связь», — отметила Ирина Тишина.

Подобные встречи планируется проводить каждые две недели. Их цель — наладить продуктивное взаимодействие с педагогами, определить ключевые направления развития и создать комфортные условия. Первая встреча прошла ранее в школе № 5 при участии главы округа.