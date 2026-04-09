Встреча педагогов и священнослужителей прошла в Дмитрове

В центре детского творчества «Радуга» в Дмитрове 6 апреля прошла встреча педагогов, психологов и священнослужителей — всего более 150 человек. Главной темой обсуждения стало сохранение психологического и психического здоровья подрастающего поколения в период взросления.

Мероприятие организовали в рамках соглашения между управлением образования администрации Дмитровского муниципального округа и тремя благочиниями — Дмитровским, Рогачевским и Яхромским.

«К сожалению, обсуждаемая сегодня тема актуальна, и только мы, взрослые, можем помочь подросткам справиться с теми проблемами в их поведении, мировоззрении, которые приводят подчас к тяжелым болезням, в том числе и психиатрическим, и к несчастьям», — подчеркнул благочинный Дмитровского церковного округа протоиерей Афанасий Чорногуз.

Спикерами встречи выступили ведущие ученые федерального научного Центра психического здоровья Григорий Копейко и Алла Головина. Эксперты объяснили природу основных психических расстройств подросткового возраста. Они обратили внимание на то, что гормональная перестройка организма накладывается на кризис в отношениях со сверстниками и недопонимание с родителями и педагогами. Именно это сочетание, по мнению ученых, становится спусковым крючком для развития поведенческих кризисов и серьезных психиатрических заболеваний.

В ходе дискуссии педагоги и духовенство пришли к выводу, что наиболее эффективная стратегия — «треугольник поддержки»: соединение усилий семьи, школы и церкви. Участники встречи подчеркнули важность уважительного отношения к внутреннему миру подростка. Было решено сделать подобные мероприятия регулярными и приглашать практикующих специалистов в области подростковой психологии и психиатрии.

«Мы благодарны благочиниям и нашему управлению образования за этот диалог. Сообща, объединяя усилия педагогики, психологии и духовного воспитания, мы можем создать в Дмитровском округе ту среду, в которой подросток не останется один на один со своими проблемами», — отметил глава округа Михаил Шувалов.