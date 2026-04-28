Встреча памяти ликвидаторов радиационных аварий прошла в Химках

В поселке санатория «Мцыри» в Химках 23 апреля прошло мероприятие, приуроченное ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий. В нем приняли участие местные жители, молодежь, председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский и лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова.

Встреча началась с исторической лекции. Посетителям рассказали о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции, других радиационных авариях, труде ликвидаторов и их роли в спасении людей. Затем выступили воспитанники Сходненской детской школы искусств.

«Чернобыльская история написана тысячами судеб. Ликвидаторы знали про риск и все равно выполняли свой долг. Это пример высочайшей ответственности. Наша задача — передать память об их подвиге молодежи. Рад был увидеть на мероприятии ребят с искренним интересом и серьезным отношением к прошлому страны», — отметил Сергей Малиновский.

Лидер Движения общественной поддержки Светлана Пашковская подчеркнула, что программа помогает сохранять историческую память. Встреча в поселке «Мцыри» стала еще одной частью этого пути.