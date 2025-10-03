Встреча о патриотическом воспитании молодежи прошла в Подмосковье

В учебно-методическом центре «Авангард» прошла встреча, посвященная патриотическому воспитанию молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.

В рамках просветительского проекта «Путь к Победе» телеведущая и общественный деятель Арина Шарапова пообщалась с участниками военно-патриотических сборов. Она рассказала о важности сохранения культурной памяти и уважения к подвигу русского народа.

Ребята посмотрели и обсудили фильмы из цикла «Культурный код России 3.0: Путь Победы». В центре внимания оказалась история городов-героев и значение исторической памяти для сохранения культурного кода страны. Во время беседы большое внимание уделили важности традиций, ценностей и духовного наследия народа. Многие участники поделились семейными историями о подвигах своих прадедов, отметив, что именно такие примеры помогают формировать правильные ориентиры.

Подобные встречи помогают молодым людям осознать значимость исторического наследия и воспитывают уважение к культурным традициям России.