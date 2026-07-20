Встреча в честь Героя СССР прошла в дошкольном отделении школы № 1 в Химках

В дошкольном отделении школы № 1 в Химках прошло патриотическое мероприятие, посвященное Герою Советского Союза Александру Елагину. Встреча объединила жителей, чтобы рассказать подрастающему поколению о подвиге земляка и важности сохранения исторической правды.

Среди участников встречи — депутаты Александр Васильев и Галина Болотова, а также лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин. Для гостей организовали тематическую лекцию: слушатели узнали о боевом пути Елагина и ключевых эпизодах его службы. Собравшимся представили документы и исторические сведения, раскрывающие детали героической биографии.

«Изучение истории таких людей — это не просто урок, а напоминание о том, что значит быть настоящим патриотом. Мы гордимся нашими героями и бережно храним память об их подвигах!» — подчеркнул в соцсетях Александр Васильев.

Важной частью встречи стала дискуссия о роли исторической памяти. Спикеры отметили, что именно через такие события у детей и подростков формируется уважение к подвигу защитников Отечества.

«В Химках ведется масштабная патриотическая работа в рамках программы „Успех в единстве поколений“. В округе регулярно проводят встречи, уроки мужества, памятные акции и тематические мероприятия, чтобы сохранить связь поколений и передать молодежи правду о героическом прошлом нашей страны», — сказала Галина Болотова.

Владислав Степушин добавил, что подобные мероприятия в Химках проводятся регулярно и охватывают жителей всех возрастов. Их главная задача — укреплять духовно-нравственные ценности, передавать новым поколениям чувство сопричастности к истории страны.