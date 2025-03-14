Встреча на тему воспитания детей прошла в Павловском Посаде

Мероприятие, на котором обсудили вопросы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколение, состоялось в школе № 10 имени В. Ф. Быковского в Павловском Посаде. Участниками стали представители Балашихинской епархии, образовательных учреждений и органов местного самоуправления.

Также на встречу пригласили заместителя министра образования Московской области — начальника управления модернизации системы образования Анну Гребцову, епископа Балашихинского и Орехово-Зуевского Николая и председателя Епархиального отдела религиозного образования и катехизации Балашихинской епархии, благочинного Павлово-Посадского округа священника Александра Анохина, заместителя главы Павлово-Посадского городского округа Светлану Аргунову.

Почетные гости рассказали педагогам о значимости проектов, которые реализуют благодаря взаимодействию образовательных учреждений и благочиний. Участники обсудили роль православной традиции в культуре, важность православного просвещения.

«Все подчеркнули, что начинать воспитывать духовные ценности, такие как добро, любовь и милосердие, нужно с самого раннего возраста. Здесь важна помощь священнослужителей, которые поддерживают педагогов и родителей», — отметила Анна Гребцова.