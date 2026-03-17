Встреча на тему Венской наступательной операции прошла в Химках

Депутат отметил, что это были недели тяжелых боев буквально за каждый квартал. По его словам, нашим войскам удалось не дать противнику уничтожить город — этот факт признают даже австрийские историки. Он подчеркнул, что такие встречи нужны, чтобы не забывать цену победы.

Гостям напомнили ключевые этапы операции. Наступление началось 16 марта 1945 года, продолжалось почти месяц и завершилось освобождением Вены 13 апреля. Значение подобных мероприятий прокомментировал лидер Движения общественной поддержки Сергей Хвостов.

«С каждым годом события войны становятся все дальше от нас. Остается только память. Ее можно сохранить — если говорить, обсуждать, рассказывать молодежи. Именно для этого и нужны такие встречи», — отметил он.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева добавила, что инициатива объединяет проекты, которые помогают людям разных возрастов лучше понимать важные события истории.