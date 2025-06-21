Встреча на тему трудоустройства жителей с ОВЗ прошла в Балашихе

В Центре объединения гражданских инициатив «Единые», созданном на базе общественной приемной партии «Единая Россия» в Балашихе, провели мероприятие, посвященное вопросам трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. Основное внимание участники уделили вопросам квотирования рабочих мест на предприятиях.

Депутат Совета депутатов городского округа Балашиха Ульяна Кондрякова разъяснила положения действующего законодательства и подчеркнула преимущества квотирования как для работодателей, так и для соискателей с инвалидностью.

«Квотирование рабочих мест — это не только эффективный механизм трудоустройства, но и важный шаг к построению инклюзивного общества. Участие людей с инвалидностью в рабочих процессах помогает менять восприятие их потенциала, способствует профессиональному росту и открывает новые карьерные горизонты», — отметила Ульяна Кондрякова.

В Балашихе продолжают оказывать содействие инвалидам при трудоустройстве. Основной акцент делают на информирование работодателей, сопровождение соискателей и реализацию программ профессиональной переподготовки. Уже запланировали встречи, консультации и образовательные мероприятия, направленные на поддержку трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья.