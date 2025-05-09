Встреча на тему строительства транспортного узла в Осеево прошла в Лосино-Петровском

Администрация Лосино-Петровского направила в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области и в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области градостроительную проработку территории и планировочные решения по размещению узла в районе площади Осеевская. В плане учли обустройство отстойно-разворотной площадки для автобусов среднего класса и парковки.

Также на встрече обсудили капитальный ремонт школы № 2 имени Владимира Дагаева по адресу: улица Чехова, дом № 8. Госконтракт на обновление крыши, отмостков, фасада и обустройства спортивного ядра заключили в марте. Все работы планируют завершить к началу учебного года.

В Лосино-Петровском продолжают реконструировать детский сад № 3 «Ивушка» на улице Гоголя, дом № 30. Госконтракт заключили в сентябре 2024 года. Сейчас специалисты полностью завершили демонтажные работы, обновили крышу, монтируют внутренние коммуникации, а также занимаются отделкой помещений и фасада здания. Модернизацию дошкольного учреждения в полном объеме выполнят до конца августа.