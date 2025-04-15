Встреча на тему проведения праздников и субботников прошла в Воскресенске

Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин провел еженедельное оперативное совещание. На встрече обсудили подготовку к 80-летию Великой Победы и проведение субботников.

По словам руководителя муниципалитета, каждый день городской округ Воскресенск приводят в порядок в рамках месячника чистоты и благоустройства.

«Субботник, который отменили из-за плохой погоды, перенесли на 18 апреля. А 26 апреля, состоится ежегодный Всероссийский субботник. Приглашаю жителей присоединиться!» — сказал Алексей Малкин.

Помимо этого, собравшиеся обсудили выполнение работ по ремонту памятников и мемориалов. Их завершат к 9 мая.

Глава Воскресенска также отметил, что в округе начинают устанавливать иллюминацию и развешивать флажки с символикой Великой Победы. Еще одной темой, которую подняли на встрече, стала подготовка к празднованию Пасхи.