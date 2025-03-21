Встреча на тему празднования 80-летия Великой Победы прошла в Балашихе

В городском округе Балашиха состоялось заседание правления «Союза промышленников и предпринимателей». Собравшиеся обсудили вопросы подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Заместитель главы Балашихи Лилия Татевосян представила масштабный план мероприятий, направленных на поддержку ветеранов, проживающих в округе. Она подчеркнула, что важно не только почтить память героев, но и оказать реальную помощь тем, кто живет рядом с нами.

«Наша задача — сделать так, чтобы каждый ветеран почувствовал нашу заботу и внимание», — отметила Татевосян.

На встрече также обсудили подготовку к ежегодному фестивалю бизнеса, который запланировали на 26 мая и приурочили ко Дню предпринимателя. На мероприятии также проведут форум для развития сотрудничества между крупным, средним и малым бизнесом.

Председатель торгово-промышленной палаты Балашихи Анатолий Шестаков рассказал о кооперационной бирже контактов, которая позволит представителям предприятий решить конкретные вопросы и найти новых партнеров.

«Мы хотим, чтобы малый, средний и крупный бизнес получили пользу от этого мероприятия», — добавил Шестаков.

Следующее заседание правления Союза запланировали на конец мая.