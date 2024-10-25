Встреча на тему православной культуры пройдет в библиотеке Лобни 27 октября

Детская библиотека Лобни приглашает жителей города на круглый стол на тему «Православные храмы и монастыри. Паломничество». Организаторами встречи выступают Детская библиотека и храм Матроны Московской.

Они приглашают всех желающих поделиться своим опытом паломничества, рассказать о впечатлениях, а также узнать интересные факты и истории, связанные с православными святынями.

По словам организаторов, такие беседы всегда проходят в теплой и душевной атмосфере, вызывая большой интерес и отклик у участников. Это отличная возможность для общения и обмена опытом среди тех, кто интересуется духовными путешествиями и православной культурой.

Напомним, что в Лобне регулярно проводятся культурные мероприятия для жителей города. В рамках этих инициатив организуются бесплатные творческие и образовательные занятия, мастер-классы, встречи и беседы, которые открыты для всех желающих. Мероприятие состоится 27 октября в 11:00 часов. Возрастное ограничение для участия в мероприятии — 6+.

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