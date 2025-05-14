Встреча на тему обеспечения жителей льготными лекарствами прошла в Лосино-Петровском

Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав и его коллеги обсудили вопросы льготного лекарственного снабжения жителей муниципалитета. Сейчас в округе препараты выписывают четыре подразделения Щелковской больницы и два кабинета.

Обеспечивают лекарствами аптечные организации Государственного бюджетного учреждения Московской области «Мособлмедсервис» при поликлиниках. Препараты в Лосино-Петровском получают четыре категории жителей: 44 человека по «14 высокозатратным нозологиям», 194 человека по сердечно сосудистым заболеваниям, а также среди инвалидов — 1961 человек по федеральной и 1721 человека по региональной льготе.

Чтобы повысить доступность лекарственного обеспечения, в муниципалитете разработали план мероприятий. Например, перевели работу кабинетов, выписывающих препараты, в режим телемедицинских консультаций. Записаться туда жители могут через портал «Госуслуги», по телефону 122, а также при личном обращении в поликлинику. Кроме того, лекарства будут выписывать врачи узких специальностей, будут осуществлять контроль за постановкой рецептов на отсроченное обеспечение. Также жители Лосино-Петровского смогут решить все возникающие вопросы по телефону горячей линии главного врача.