Встреча на тему модернизации системы здравоохранения прошла в Лобне

Глава Лобни Анна Кротова побеседовала с главным врачом больницы Викторией Тен об основных изменениях в системе здравоохранения в муниципалитете. В больницы и поликлиники округа закупают новое оборудование, в зданиях медучреждений проводят ремонтные работы.

Так, совсем скоро откроют отделение медицинской реабилитации на пятом этаже Центральной поликлиники. Там будут работать кабинеты физиотерапии, массажа, психолога и логопеда, тренажерный зал и дневной стационар. Две новые стоматологические установки появились в Лобненской городской стоматполиклинике на улице Чкалова. Оборудование оснащено камерой, монитором и компрессором. В кабинетах медучреждения провели ремонт.

«Теперь в стоматологических поликлиниках города работают пять современных установок. И делают они это практически бесшумно, что создает дополнительный комфорт пациентам», — рассказала в своем телеграм-канале Анна Кротова.

Руководитель муниципалитета также добавила, что до конца года в Лобненской больнице установят дуоденоскоп, который применяют для обследования и лечения заболеваний кишечника и поджелудочной железы, моно-биополярный хирургический электрокоагулятор для проведения операций с высокой точностью и минимальным повреждением тканей, а также другую передовую медицинскую технику.