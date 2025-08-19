Встреча на тему изменения генплана деревни Чудиново в Чехове пройдет 2 сентября

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

С 18 августа открыли срок подачи предложений и знакомства с проектом. Экспозиция будет доступна в здании администрации муниципального округа в доме № 3 на Советской площади до 9 сентября, а 2 сентября организуют совещание.

Очное обсуждение по вопросам внесения изменений в генплан деревни Чудиново пройдет напротив дома № 35 с 14:00 до 16:00.

Генеральный план — научно обоснованный перспективный проект развития округа. Согласно Градостроительному кодексу России это один из основных документов территориального планирования. На его основании проводят планировку, застройку, реконструкцию и другие виды работ.

«Вы можете высказать свое мнение или внести предложения до 9 сентября 2025 года несколькими способами, включая личный визит в администрацию, через портал госуслуг Московской области, почтовым отправлением, через электронную форму на сайте администрации», — сказала заместитель руководителя муниципалитета Елена Татарчук.

Консультацию можно получить по телефону: 8 (496) 726-89-53 и лично в кабинете № 318 в администрации Чехова.