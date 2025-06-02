Встреча на тему готовности парков к летнему сезону прошла в Серпухове

На еженедельном совещании в формате видеоконференцсвязи под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева обсудили готовность парков в Серпухове к летнему сезону. Чистоту и порядок в зонах отдыха в муниципалитете поддерживают 30 специалистов и 10 машин спецтехники.

Число посетителей в парках летом значительно возрастает. Тысячи жителей собираются на крупных фестивалях: «Сказка Град», «Ромашковое Лето», «Жар-фест», «На стыке трех губерний». Помимо этого, каждую неделю в парках проходят физкультурные зарядки, занятия по скандинавской ходьбе и йоге. Для детей и взрослых организуют различные мастер-классы.

Сейчас парк «Питомник» обновляют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Также завершают реконструкцию парка «Сказка» в Протвине по государственной программе «Формирование комфортной городской среды». Дворец торжеств «Центральный» в парке имени Олега Степанова тоже планируют модернизировать.

Как отметил врип главы Серпухова Алексей Шимко, особое внимание уделяют и вопросам безопасности в зонах отдыха. Так, в 10 округах Подмосковья, в том числе в Серпухове, с июля по сентябрь 2025 года запустят пилотный проект по использованию «умных камер» с применением искусственного интеллекта.