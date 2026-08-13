Встреча на тему дендрологии прошла в Воскресенске

13 августа парк усадьбы Кривякино стал площадкой для профессионального диалога. С рабочим визитом общественное пространство посетили представители администрации и паркового сообщества Наро-Фоминска.

Ключевой темой встречи стала дендрология. Участники мероприятия обменивались опытом в вопросах благоустройства и развития общественных территорий.

Ведущий инженер парка Ирина Юркина подробно рассказала гостям о методах ухода за зелеными насаждениями: от лечения возрастных деревьев и схем подкормки до эффективных способов защиты растений от вредителей.

Директор парка Оксана Сайкина провела для гостей обзорную экскурсию, в ходе которой осветила ключевые аспекты работы комплекса: от сохранения историко-архитектурного наследия усадьбы до внедрения современных стандартов комфортной городской среды.

Программа визита включала посещение усадебного дома в атмосфере XVIII века, а также знакомство с выставкой скульптора Владимира Потлова.

Подобные встречи способствуют укреплению межмуниципального сотрудничества и поиску новых решений для развития парковых территорий.