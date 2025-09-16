Встреча на тему борьбы с фейками прошла в Химках

На базе «Умной библиотеки» в Химках 15 сентября провели встречу местного отделения Союза журналистов под руководством члена Союза журналистов России, члена Союза писателей России Владимира Кузнецова. В рамках профилактики телефонного мошенничества представитель пресс-службы МВД Химок поделилась рекомендациями, которые помогут гражданам защититься от обмана и избежать участия в мошеннических схемах.

В мероприятии приняли участие представители медиа-сообщества: журналисты, редакторы, писатели, а также депутат городского округа Химки Артур Каримов. Основная тема обсуждения касалась формирования общественного мнения через средства массовой информации в современных условиях. Участники обсудили влияние традиционных и новых медиа на общество, отметив, что быстрая передача информации сопровождается ростом числа фейковых новостей.

«Наш пресс-клуб работает уже более шести лет. Он создает пространство для жителей Химок, где они могут познакомиться с миром медиа. Мы проводим важные встречи, на которые приглашаем профессионалов, чтобы они делились своим опытом с молодым поколением», — сказал Владимир Кузнецов.

Депутат Артур Каримов вручил благодарности талантливым молодым журналистам за их достижения и вклад в развитие медиа-сферы округа.

«Поддержка литературного творчества и журналистики в нашем округе очень важна. Такие мероприятия сохраняют культурные традиции Химок и объединяют творческих людей», — поделился народный избранник.

В завершение встречи участники выразили надежду на продолжение подобных мероприятий с расширением тематики. Они считают, что такие встречи способствуют формированию ответственного мнения у людей и укреплению доверия между средствами массовой информации и обществом.