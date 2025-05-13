Встреча на тему благоустройства поселка Свердловский прошла в Лосино-Петровском

Замглавы Лосино-Петровского Вера Алексеева провела встречу с жителями поселка Свердловский. Она осмотрела качество ремонта дороги на Садовой улице, а также обсудила с собравшимися необходимость ремонта проездов между домами.

Реконструкцию участка дороги на Садовой улице не проводили свыше 60 лет, с 1962 года. Местные жители не раз обращались в администрацию с просьбой решить проблему. В 2024 году территорию включили в план дорожных работ на 2025 год. Сейчас участок полностью отремонтировали. Жители поблагодарили главу Лосино-Петровского Сергея Джеглава за решение вопроса.

Помимо этого, на встрече подняли вопрос о возможности реконструкции проездов между домами. Обращение от жителей взяли в работу. Вера Алексеева поблагодарила участников встречи.

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