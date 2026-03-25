Встреча молодежной организации с участником команды КВН прошла в Пушкино

23 марта в рамках проекта «Лидеры будущего: молодежь на старте» в молодежном центре «Точка притяжения» города Пушкино состоялась встреча актива округа с победителем Подмосковной лиги КВН Ашотом Арутюновым. В формате живого общения «Диалог на равных» гость поделился опытом, рассказал о творческом пути, детстве, важности наставничества и увлечении диджеингом, а также ответил на вопросы собравшихся.

Участники узнали о творческом пути комика, курьезных случаях во время выступлений, смешных и несмешных шутках, а также о его музыкальных увлечениях и опыте работы диджеем на мероприятиях. Гость отметил, что юмор не раз помогал ему в сложных жизненных ситуациях.

Путь в КВН начался для Ашота Арутюнова еще в институте, а сегодня комик уже сам является наставником: он тренирует сборные команды КВН для участия в конкурсах.

Подобные встречи знакомят молодежь с успешными людьми округа. Гости на личном примере показывают, как добиться успеха, и вдохновляют подрастающее поколение на новые достижения и свершения.



