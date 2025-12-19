Встреча молодых парламентариев прошла в Коломне

К 15‑летию молодежного парламентаризма в Подмосковье по предложению председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова в регионе запустили серию встреч молодых парламентариев. По мнению самих начинающих политиков, это необходимо для того, чтобы повысить уровень компетенций новых участников парламента, а также наладить взаимодействие с местными органами власти, депутатами и профильными ведомствами.

До конца года такие встречи пройдут в 11 муниципальных образованиях области. Одна из них уже состоялась в Коломне на базе молодежного центра «Русь». В мероприятии приняли участие представители шести округов: Коломны, Воскресенска, Луховиц, Каширы, Раменского и Серебряных Прудов. С приветственным словом перед коллегами выступил председатель местного совета депутатов Николай Братушков.

«Вы сегодня приехали к нам сюда, те люди, которым небезразлична судьба нашего государства, нашей державы — России. Я очень хочу с вами поговорить, очень внимательно выслушать все ваши вопросы, максимально доступно рассказать о внутренней составляющей нашего парламента», — сказал Николай Братушков.

Встреча была разделена на несколько блоков. Сначала гости форума пообщались с представителями совета депутатов округа. В формате диалога на равных ребята смогли получить развернутые ответы на актуальные для современной молодежи вопросы. Среди них были, в частности, темы, связанные с юридической грамотностью.