Встреча молодых парламентариев из пяти городов прошла в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске состоялась встреча молодых парламентариев VIII созыва из Рузы, Одинцова, Краснознаменска, Наро-Фоминска и ЗАТО Молодежный. Целью мероприятия стал обмен опытом и налаживание прямого взаимодействия между молодежными советами, местной властью и профильными ведомствами.

Участники возложили цветы к местам воинской славы и прошли экскурсию по городу. Затем молодые лидеры переместились в уютное здание хореографической школы, где началась активная работа.

Эксперты рассказали о структуре власти в России и о том, как молодежные советы могут стать активными и полезными союзниками. Участники делились своими планами, обсуждали волонтерство и дистанционное обучение, искали возможности для совместных проектов и делились идеями о том, как улучшить жизнь в своих городах и эффективно вести социальные сети.