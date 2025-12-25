Встреча молодых парламентариев из пяти городов прошла в Наро-Фоминске
В Наро-Фоминске состоялась встреча молодых парламентариев VIII созыва из Рузы, Одинцова, Краснознаменска, Наро-Фоминска и ЗАТО Молодежный. Целью мероприятия стал обмен опытом и налаживание прямого взаимодействия между молодежными советами, местной властью и профильными ведомствами.
Участники возложили цветы к местам воинской славы и прошли экскурсию по городу. Затем молодые лидеры переместились в уютное здание хореографической школы, где началась активная работа.
Эксперты рассказали о структуре власти в России и о том, как молодежные советы могут стать активными и полезными союзниками. Участники делились своими планами, обсуждали волонтерство и дистанционное обучение, искали возможности для совместных проектов и делились идеями о том, как улучшить жизнь в своих городах и эффективно вести социальные сети.
Все 11 окружных встреч были задуманы для того, чтобы идеи из разных городов пересекались, объединялись и превращались в сильные инициативы.
Председатель Совета депутатов Наро-Фоминского округа Геннадий Пензов отметил, что от энергии, идей и стремления молодежи зависит, какой станет жизнь в городах завтра. «Ваша задача — не просто обсуждать, а действовать, чтобы наша Родина становилась лучше с каждым днем», — добавил он.