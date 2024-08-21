Встреча молодежных трудовых бригад с участником СВО прошла в Подольске

В структурном подразделении «Энтузиаст» молодежного центра «Ровесник» в Подольске накануне Дня офицера России состоялась встреча молодежных трудовых бригад с Павлом Айсом. Он участник спецоперации, известный под позывным «Кузбасс».

Во время встречи молодежь задавала множество вопросов, интересуясь личными историями Павла, его семейной жизнью и обстоятельствами текущих событий. Ребята также обсуждали бытовые аспекты военной службы и качества, которыми должен обладать офицер.

«Родину надо любить, как мать, как сестру, всегда помогать товарищам. Молодежь — наше будущее, и вы мотивируете меня заниматься тем, чем я занимаюсь», — отметил Павел Айс.

Встреча прошла в теплой и дружелюбной атмосфере, оставив у участников множество положительных эмоций и вдохновения.

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