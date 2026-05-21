Встреча молодежных организаций прошла в Химках

Значимая встреча, объединившая представителей разных поколений — пионеров прошлых лет и активистов современных молодежных организаций округа, прошла в Химках 19 мая. В диалоге приняли участие глава Химок Инна Федотова и депутат Госдумы Денис Кравченко.

Встречу провели в школьном музее Боевой славы и местного краеведения имени Владимира Тюкова на базе лицея № 21. Этот музей входит в число 200 лучших школьных музеев страны и хранит более 600 экспонатов — свидетельств героических страниц истории, которые рассказывают о судьбах и подвигах людей.

«Эта встреча — прекрасный пример того, как традиции прошлого становятся фундаментом для воспитания молодежи сегодня. Пионерское движение воспитало не одно поколение ответственных граждан, а сейчас эстафету приняли современные молодежные организации», — рассказал Денис Кравченко.

Участники посетили Центр детских инициатив, где представлена экспозиция об истории пионерской организации. Гости вспомнили добрые традиции, символы и ценности, на которых выросло целое поколение.

«День пионерии — особый праздник, объединяющий людей разных возрастов. Особенно важно, что его ценности — патриотизм, труд, ответственность, стремление к знаниям — продолжают жить в современных молодежных движениях», — отметила глава округа Инна Федотова.

Особое внимание уделили традициям, которые с трепетом продолжают хранители музея. Они последовательно передают опыт от старших к младшим. Такая работа помогает молодежи осмысленно воспринимать героические страницы истории и черпать из них нравственные ориентиры для настоящего и будущего.