Встреча Молодежного парламента с депутатами прошла в Шатуре

В новый созыв Молодежного парламента при совете депутатов округа вошли 15 человек, еще 14 стали консультантами. Ребята рассказали парламентариям о первых итогах работы и поделились планами.

Председатель Молодежного парламента Шатуры Ирина Трошина отчиталась о мероприятиях, в которых успели принять участие подростки. Один из консультантов — Никита Киселев — представил проект велопарка. Ребята также помогли привести в порядок территорию одного из местных храмов.

«Вижу, что ребята амбициозные, инициативные. Они не боятся и физической работы. Будем рады узнавать от ребят, о чем мечтает молодежь Шатуры. Совместно попытаемся решить вопросы и реализовать интересные идеи», — отметил депутат Александр Гуреев.

Молодые люди выбрали себе наставников из числа народных избранников. К примеру, Махмудахон Мухиддинова, увлекающаяся шахматами, готова сотрудничать с депутатом Ириной Тимофеевой, которая организует турниры и недавно запустила серию шахматных бранчей, где полезное обучение сочетается с приятной атмосферой и живым общением.

Челны Молодежного парламента отметили, что готовы подойти со всей ответственностью к совместной работе. В свою очередь, депутаты обещают откликаться на предложения ребят и провести образовательные тренинги для молодежи.