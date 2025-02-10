Встреча молодежи с семьей из династии военнослужащих прошла в Богородском округе

Георгий Кожин, боевой летчик и майор запаса, с гордостью рассказал о своей службе в ВВС России, о том, как он летал на различных типах самолетов и участвовал в учебных заданиях. Его дочь, Анастасия, активно участвует в специальной военной операции, а ее сыновья, Артемий и Иван, продолжают семейную традицию, обучаясь в военных училищах. Младшие члены семьи, Владимир и Михаил, занимаются в Центре на направлениях «Рукопашный бой» и «Школа выживания» и планируют связать свою жизнь с силовыми структурами.



На мероприятии присутствовали депутаты Государственной Думы, включая Александра Толмачева, а также руководитель окружного отделения «Боевого братства» Александр Хатин и представители администрации Богородского округа, которые поддержали молодых людей в их стремлениях. Директор Центра Сергей Чобот провел экскурсию, продемонстрировав современное учебное оборудование, которое значительно обновилось в последние годы.



Итогом встречи стало выступление солистки ансамбля ВВС России «Серебряные крылья» Марии Виноградовой и вручение директору Центра благодарственного письма за активное участие в помощи раненым бойцам, что еще раз подчеркивает значимость работы учреждения.