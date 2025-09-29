Встреча молодежи с продюсером «Русского Радио» прошла в Лобне

Мероприятие состоялось в Центре молодежи «Шанс» в рамках проекта «Диалог на равных». В гости к ребятам пришла журналист Василиса Пронина-Долженкова.

Продюсер эфира на «Русском Радио» и создатель утреннего сегмента на легендарном «Серебряном Дожде» Василиса Пронина-Долженкова рассказала школьникам о своем пути в журналистике и поделилась секретами профессии. Ребята узнали, как удерживать внимание аудитории и оставаться собой, завоевывая сердца слушателей.

Разговор получился живым и интересным. Участники встречи задали гостье много вопросов и получили на них развернутые ответы. После официальной части общение продолжилось за чаепитием. Ребята поблагодарили Василису Пронину-Долженкову за искренность, энергию и вдохновение.

Проект «Диалог на равных» стартовал в Лобне два года назад. В его рамках проводятся встречи молодежи со спортсменами, актерами и другими интересными людьми.