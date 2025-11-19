Встреча молодежи с поисковиками из отряда «Память» прошла в Лобне

Мероприятие, направленное на патриотическое воспитание подрастающего поколения, состоялось в лофт-пространстве лобненского молодежного центра «Шанс». Урок мужества провели для школьников городского округа участники поискового отряда «Память» под руководством Андрея Ряднова.

Поисковики продемонстрировали подлинные артефакты военного времени, обнаруженные во время раскопок. Они рассказали ребятам о работе по обнаружению и идентификации погибших воинов и объяснили значение поискового движения для восстановления исторической памяти.

Организаторы отметили, что такие мероприятия дают молодежи возможность прикоснуться к истории в буквальном смысле — подержать в руках предметы, которые хранят память о защитниках Родины. Встречи помогают установить живую связь между поколениями и сохранить историческую память о Великой Отечественной войне.