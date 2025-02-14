Встреча молодежи с настоятелем Серафимовского храма прошла в Лобне

Встреча «Диалог на равных. Церковь и молодежь: точки соприкосновения» прошла в театре «Камерная сцена». Участники обсудили церковные стереотипы и аспекты православной веры.

Про православие ребятам рассказал иерей Иоанн Мельник — настоятель Серафимовского храма в Лобне. Отец Иоанн — ответственный за молодежное служение. Он поделился своим опытом, ответил на интересующие вопросы.

Подобные беседы способствуют лучшему пониманию того, чем живут прихожане. В диалоге участники обсудили темы, касающиеся веры, духовности и роли церкви с современном мире. Общение позволило глубже понять православие.

Встречи молодежи с интересными людьми разных профессий станут регулярными.

Ранее глава городского округа Анна Кротова рассказала о мероприятиях для подрастающего поколения, запланированных к проведению в 2025 году.