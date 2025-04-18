Встреча молодежи с летчиком-космонавтом Еленой Серовой прошла в Чехове

Героя России и советника губернатора Московской области Елену Серову у входа школы № 10 встречали с цветами. Пообщаться с летчиком-космонавтом пришло около 200 активистов «Движения первых».

Мероприятие началось с видеоролика, в ходе которого ребятам показали жизнь космонавтов на МКС. Позже на сцену поднялась и сама Елена Серова, которая рассказала активистам, почему выбрала такую профессию.

В мероприятии, состоявшемся в рамках проекта «Классные встречи» также приняли участие руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Владимир Мазур и представитель волонтерского движения «Помощь добровольцам СВО Чехов» Екатерина Мазур.

«Мы с девчонками лежали на траве на стадионе. Света не было, было звездное-звездное темное небо. Когда лежишь, в это небо звездное вглядываешься, такое ощущение, что душа улетает туда. Невероятные ощущения», — поделилась космонавт.

На встрече ребята смогли задать Елене Серовой множество интересующих их вопросов: существуют ли НЛО, как протекает жизнь на МКС, случаются ли внештатные ситуации и какой самый захватывающий вид открывается с космической станции. Летчик-космонавт поделилась профессиональным опытом, рассказав о своем пути, тренировках и специальных подготовках. Она также объяснила, с чего начинать карьеру в этой сфере.

Проект «Классные встречи» реализуется в Чехове на регулярной основе, чтобы молодое поколение познакомилось с выдающимися людьми из разных сфер деятельности и вдохновилось их успехами.