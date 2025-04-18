Встреча молодежи с летчиком-инструктором прошла в Серпухове

Мероприятие «Герои нашего времени» состоялось в поселке Большевик городского округа Серпухов. Активная молодежь смогла пообщаться с майором запаса, летчиком-инструктором Борисоглебского летного училища Владимиром Сигаевым.

Почетный гость рассказал о себе, об учебе в летном училище, об истории Серпуховской высшей военной авиационной школы.

Участникам мероприятия удалось даже посмотреть мультфильм и фильм о космосе, которые привез с собой летчик. Ребята увидели, как устроен «Космический дом», погрузились в тему быта на Международной космической станции, и успели задать немало вопросов о космосе.

Организаторы уверены, что подобные мероприятия помогут вдохновить молодежь на достижение новых высот и пробудят интерес к науке и исследованиям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.