Встреча молодежи с летчиком-инструктором прошла в Серпухове
Мероприятие «Герои нашего времени» состоялось в поселке Большевик городского округа Серпухов. Активная молодежь смогла пообщаться с майором запаса, летчиком-инструктором Борисоглебского летного училища Владимиром Сигаевым.
Почетный гость рассказал о себе, об учебе в летном училище, об истории Серпуховской высшей военной авиационной школы.
Участникам мероприятия удалось даже посмотреть мультфильм и фильм о космосе, которые привез с собой летчик. Ребята увидели, как устроен «Космический дом», погрузились в тему быта на Международной космической станции, и успели задать немало вопросов о космосе.
Организаторы уверены, что подобные мероприятия помогут вдохновить молодежь на достижение новых высот и пробудят интерес к науке и исследованиям.
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