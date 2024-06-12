Встреча министров со старостами сел пройдет в Одинцове 13 июня

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Первая выездная администрация для старост сельских населенных пунктов состоится 13 июня. Участие в ней примут старосты нескольких муниципалитетов: Одинцовского, Рузского, Можайского, Наро-Фоминского округов и городского округа Клин.

На встрече будут работать представители регионального Министерства энергетики, Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, Министерства благоустройства, Министерства экологии, Министерства территориальной политики и Ассоциации старост Подмосковья. Участники смогут обратиться с проблемами сфер жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии, социальных услуг и транспорта.

Также запланировано присутствие профильных заместителей глав и ответственных сотрудников от каждого из муниципалитетов-участников. Все желающие должны предварительно зарегистрироваться и получить информацию по телефонам:

Руза — 8 (977) 197 04 00

Клин — 8 (496) 243 87 94

Одинцово — 8 (909) 943 97 97

Наро-Фоминск — 8 (909) 164 11 91

Можайск — 8 (926) 703 40 42 и 8 (49638) 42 000

Регистрация участников на месте мероприятия проводится с 11:00 до 12:00. Начало встречи в 12:15.

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