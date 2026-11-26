Во Дворце культуры «Видное» 25 ноября состоялась встреча жителей Ленинского городского округа с представителями медицинских учреждений. Участники обсудили вопросы записи к специалистам, лекарственного обеспечения и организации обследований.

Встреча прошла в формате открытого диалога. Жители могли напрямую задать вопросы медицинским специалистам и получить разъяснения по конкретным ситуациям.

«Чаще всего жители обращаются с вопросами о записи к врачу, получении необходимых лекарств и прохождении обследований. Иногда пациентам требуется помощь в использовании электронных сервисов: мы объясняем, как записаться на прием через доступные порталы и выбрать удобный способ обращения. Бывают вопросы и по льготному лекарственному обеспечению — например, когда вместо привычного торгового наименования пациенту предлагают аналог препарата. В таких ситуациях стараемся разобраться и помочь», — рассказала руководитель Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Видновской клинической больницы Зарема Тен.

Такой формат помогает разобраться в порядке получения медицинской помощи и доступных возможностях записи. Встречи проходят ежемесячно и помогают поддерживать обратную связь между жителями и медицинскими учреждениями. Следующая встреча состоится уже в новом году.