Встреча медиков с жителями прошла в Ленинском округе

В Дворце культуры «Видное» 25 марта прошла встреча жителей с медицинскими специалистами. Участники получили консультации по диагностике, профилактике заболеваний и задали врачам волнующие вопросы.

Врачи напомнили слушателям о необходимости регулярно проходить обследования и внимательнее относиться к самочувствию. Заместитель председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Ирина Архангельская отметила, что такой формат востребован, потому что позволяет выстроить живой диалог.

«Вопросов по здравоохранению много — как положительных, так и проблемных. Но именно поэтому и важно приходить на такие встречи, чтобы задать их и получить ответы. Видно, что такой формат востребован: жители получают необходимую информацию, а специалисты дают разъяснения. Это и есть главное — живой диалог», — подчеркнула Ирина Архангельская.

Специалисты затронули несколько важных тем. Представитель Видновского перинатального центра рассказала о работе женской консультации и подчеркнула пользу ежегодной диспансеризации. Заведующая амбулаторией поселка Развилка объяснила, как сдавать анализы. Провизор дала консультацию по поводу получения бесплатных лекарств. Большое внимание уделили стоматологии: для участников провели осмотры и онкоскрининг слизистой полости рта с применением специального оборудования.

«Я считаю, что такие встречи очень важны, потому что лично я решаю все свои вопросы, связанные с нашим здравоохранением, на таких встречах. Врачи стали ближе, меня они знают, и я врачей знаю — это очень приятно. Сегодня был онкоскрининг, проведенный специалистами из нашей стоматологической поликлиники, большое спасибо врачам», — отметила жительница Видного.

В пресс-службе главы округа добавили, что подобные встречи проводятся в Ленинском округе на регулярной основе — раз в конце месяца. Их цель — повысить доступность медпомощи, укрепить связь между жителями и врачами, а также оперативно решать актуальные вопросы здравоохранения.