Встреча медиков с будущими матерями прошла в Солнечногорске

Специалисты по детству и родовспоможению Солнечногорской больницы провели встречу с беременными женщинами, наблюдающимися в Андреевской городской поликлинике. Медики подробно рассказали о работе родильного отделения, возможностях оборудования, успешном опыте ведения сложных случаев и ответили на все вопросы участниц.

Кураторами мероприятия выступили заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мария Холдина и заведующая акушерским отделением Солнечногорской больницы Анна Самко.

Врачи напомнили, что родильное отделение учреждения уже четыре года имеет второй уровень родовспоможения. Это обеспечивает возможность оказывать помощь женщинам с осложнениями беременности, принимать преждевременные и многоплодовые роды. В составе отделения работают подразделения патологии беременности, послеродовое и отделение новорожденных, а также три койки реанимации для малышей, которым требуется экстренная помощь.

«В нашем составе работают одни из самых высококвалифицированных специалистов в Московской области по профилю „акушерство-гинекология“, „неонатология“ и „неонатология-реанимация“. Мы познакомили беременных женщин со всеми возможностями, которые может предложить наша медицинская организация для лечения патологии беременности и оказания медицинской помощи при родах», — сказала Мария Холдина.

Участницам рассказали и о днях открытых дверей, которые проводят каждый вторник в 13:00 в акушерском отделении. Гостям показывают палаты, знакомят с врачами и персоналом. Кроме того, по четвергам в 15:00 в женской консультации на улице Почтовая, 19, читают лекции школы «Здоровое материнство» о питании, грудном вскармливании и других важных темах. Запись не требуется.

«В Солнечногорске прекрасный роддом, современное оборудование, профессиональные врачи и медработники. Здесь оказывают широкий спектр медицинских услуг, предоставляют всю необходимую помощь, в том числе при экстренных случаях, включая анестезиолого-реанимационные мероприятия для новорожденных», — отметила заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Встречу провели в рамках программы «Здоровое материнство».