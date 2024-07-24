Встреча мам клуба молодых семей «Импульс семьи» пройдет в Мытищах 25 июля

Фото: Unsplash

В мытищинском Молодежном центре «Импульс» 25 июля встретятся мамы клуба молодых семей «Импульс семьи». Психолог Анастасия Соловьева на мероприятии проведет тренинг по уверенности в себе.

Анастасия Соловьева — практикующий психолог когнитивно-поведенческой терапии третьей волны. На встрече Анастасия расскажет о принципах семейных взаимоотношений. Гости мероприятия смогут поучаствовать в тренинге по развитию уверенности в себе, избавлению от тревожности и конфликтов.

Тренинг организуют в игровом формате: участницы научатся понимать себя, свои желания и страхи, отработают навык саморефлексии. Собравшиеся обменяются опытом, зададут приглашенному спикеру интересующие вопросы.

Записаться в Клуб молодых семей «Импульс семьи» можно здесь.
Встреча мам клуба пройдет 25 июля в 18:00 в Молодежном центре «Импульс» по адресу: город Мытищи, улица Силикатная, дом 12.
Еще больше о Молодежном центре «Импульс» на сайте.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Копия 12-го? Что известно о новом iPhone 16

Капкан для либералов. Байдену не дадут раньше времени покинуть пост

Более 1,5 тысячи операций провели в МОНИИАГ с помощью робота Da Vinci

Верная и мстительная. Чем прославилась княгиня Ольга и почему ее назвали святой

Не сложнее похода в магазин. Взрыв авто в Москве могли устроить непрофессионалы

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте