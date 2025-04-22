Встреча любителей поэзии прошла в творческой мастерской в Богородском округе

Встреча любителей поэзии и словесных экспериментов прошла в Ногинске в Центральной библиотеке имени Пушкина. В рамках творческой мастерской «Стиховаренье» участники освоили новый жанр — синквейн.

Синквейн — это нерифмованная стихотворная форма из пяти строк, которая возникла в США в начале двадцатого века под влиянием японской поэзии. В дальнейшем синквейны стали использовать как один из эффективных методов развития образной речи.

Участники мастерской достойно справились с творческим заданием. После за чашкой чая поэты поделились друг с другом недавно написанными стихами и песнями. Все, кому был важен взгляд со стороны, получили обратную связь.

Следующую встречу «Стиховаренья» планируют провести в мае.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.