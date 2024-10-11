Встреча любителей поэзии ко дню рождения Марины Цветаевой прошла в Балашихе

Мероприятие клуба «Пусть говорят стихи!» началось с чтения стихотворений Серебряного века.

Участники поэтической программы декламировали стихи не только Марины Цветаевой, но и произведения на осеннюю тематику других классиков и современных авторов. Гости вечера представили и стихи собственные сочинения. Это создало атмосферу вдохновения и глубокого погружения в мир литературы и поэзии.

Одну из частей встречи посвятили известному российскому писателю и литературоведу Геннадию Чагину, его 90-летие также отметили 8 октября.

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