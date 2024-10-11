Встреча любителей поэзии ко дню рождения Марины Цветаевой прошла в Балашихе

Сотрудники Центральной библиотека имени Федора Тютчева городского округа Балашиха провели встречу любителей поэзии, посвященную дню рождения Марины Цветаевой. На литературном вечере прозвучали известные произведения выдающейся поэтессы.
Мероприятие клуба «Пусть говорят стихи!» началось с чтения стихотворений Серебряного века.
Участники поэтической программы декламировали стихи не только Марины Цветаевой, но и произведения на осеннюю тематику других классиков и современных авторов. Гости вечера представили и стихи собственные сочинения. Это создало атмосферу вдохновения и глубокого погружения в мир литературы и поэзии.
Одну из частей встречи посвятили известному российскому писателю и литературоведу Геннадию Чагину, его 90-летие также отметили 8 октября.