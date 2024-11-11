Встреча литераторов прошла в библиотеке имени Инны Гофф в Воскресенске

В Центральной библиотеке имени Инны Гофф состоялась очередная встреча воскресенских литераторов, на которой присутствовали также коллеги из Коломны и Ступино. Мероприятие стало значимым событием для литературного сообщества региона.

Член правления литературного объединения «Радуга» имени Лажечникова и член Союза писателей России Людмила Чебышева поделилась новостями о культурной и общественной жизни Подмосковья, а также городского округа Воскресенск. Она отметила важные события прошлого месяца, такие как 25-летие литобъединения и присвоение Воскресенску почетного звания «Литературный город Московской области». Людмила Леонидовна также рассказала о планах литобъединения и предстоящих мероприятиях декабря.

Член Союза писателей России Марина Горидько в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пригласила литераторов к участию в коллективном поэтическом сборнике, посвященном героям Воскресенска. Галина Самусенко провела разбор традиционного поэтического «домашнего задания», что стало частью учебного творческого процесса.

Андрей Лысенков, редактор-составитель русско-болгарской антологии «Созвучие», проинформировал собравшихся о подготовке шестого выпуска. Также обсуждалось издание шестого выпуска альманаха «Воскресенск — моя родина светлая…».

На встрече были представлены литературные новинки. Алексей Кусков презентовал свой дебютный поэтический сборник «Летела стая башмаков», а Марина Кабанова и Людмила Чебышева продемонстрировали первый выпуск альманаха «Поэты тихой Родины».

Юлия Мусатова, член Союза писателей России, пригласила всех на «Осенний концерт» ЛИТО «Вертикаль» и клуба авторской песни, который состоится 16 ноября в Белоозерской городской библиотеке.

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