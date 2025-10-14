Встреча литераторов Подмосковья прошла в Воскресенске

Традиционное мероприятие состоялось в отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф. Литераторы познакомились с новыми изданиями и обсудили предстоящие мероприятия.

На встрече руководитель Воскресенского литературного объединения «Радуга», заместитель председателя правления областной организации Союза писателей России Виктор Лысенков вручил награды двум участникам. Ольга Новикова получила почетную грамоту за вклад в подготовку и проведение ежегодного конкурса начинающих поэтов «И просыпается поэзия во мне…», а Галина Василькова (Глебова) — диплом общественно-литературной премии региона «Моабитская тетрадь» имени Мусы Джалиля.

Заместитель руководителя «Радуги» Ольга Новикова рассказала о формировании подборки стихотворений воскресенских поэтов для публикации в газете «Писатели Подмосковья» и других периодических литературных изданиях.

Милана Зарубина пригласила коллег принять участие в поэтическом турнире «Литературный капустник». В завершение мероприятия участники послушали прозу Владимира Гречухи в авторском исполнении.