Встреча лесников из Сибири и Подмосковья прошла в Истре

Специалисты управления лесного хозяйства Омской области посетили Истринское лесничество. Они обсудили вопросы пожаротушения, рационального использования ресурсов и работу школьных лесничеств.

Встреча прошла на территории «Мособллеса». Сибирские гости познакомились с работой подразделения, пообщались с сотрудниками и обменялись опытом по ключевым организационным вопросам.

Особое внимание уделили предупреждению лесных пожаров, разумному использованию природных ресурсов и кадровой ситуации в отрасли. Также обсудили работу со школьниками в рамках школьных лесничеств.

После профессиональной части для делегации организовали поездку в Ленино-Снегиревский военно-исторический музей. Там участники возложили цветы к мемориалу «Воинам-Сибирякам» и почтили память земляков, участвовавших в Великой Отечественной войне.