Встреча легкоатлетов с олимпийской чемпионкой Юлией Гущиной прошла в Луховицах

Воспитанники секции легкой атлетики в Луховицах побывали на мастер-классе у олимпийской чемпионки Юлии Гущиной. Она поделилась секретами мастерства с юными спортсменами.

«Совет начинающим легкоатлетам — слушать тренера, потому что тренер и ученик — это две стороны одной медали. Без тренера не будет великого спортсмена, поэтому первым делом — слушать тренера, второе — не лениться и преодолевать все трудности с высоко поднятой головой и улыбкой на лице», — сказала российская спортсменка, заслуженный мастер спорта РФ Юлия Гущина.

Юлия Гущина провела разминку и рассказала про свою формулу успеха: чтобы добиться высоких результатов, нужно запастись терпением и упорством.

Юлия Гущина начала заниматься легкой атлетикой в четвертом классе в Волгодонске. Первым тренером был Владимир Дротик, который заметил в ней потенциал. Юлия стала олимпийской чемпионкой, многократной победительницей мировых и европейских первенств. На мастер-класс в Луховицах пришли легкоатлеты и поклонники. Они взяли автограф и сделали совместную фотографию, а Юлия подсказала, как лучше исполнить те или иные упражнения.

«Мероприятие полезное. Много информации, как для ребят, которые не занимаются спортом, и пришли на мастер-класс, так и для профессиональных спортсменов. Мы узнали много новых упражнений, которые полезны в тренировках», — сказала Вера Ковылина.

Мастер-класс прошел на одном дыхании. Юлия Гущина пообещала, что такие мастер-классы повторятся, и она обязательно снова приедет в Луховицы.