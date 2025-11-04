Встреча ко Дню волонтера Подмосковья прошла в лицее № 21 в Химках

Тематический час организовали в образовательном учреждении Химок. Участники узнали больше о местном волонтерском движении, а также присоединились к благотворительной акции.

Собравшимся рассказали о движении «Волонтеры Подмосковья». Оно появилось в 2020 году, во время пандемии, когда жители начали помогать тем, кто оказался в сложном положении.

На встрече провели акцию «Открытка солдату». Участники написали слова поддержки и благодарности бойцам спецоперации.

«Совместные дела объединяют людей лучше любых слов. Когда школьники и взрослые участвуют в добрых инициативах, они учатся быть внимательными к другим и понимать, что каждый может сделать мир вокруг немного лучше», — сказал муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Мероприятие прошло в рамках программы «Успех V единстве поколений». На нем также побывал председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский.

«Быть волонтером — значит уметь замечать чужие трудности и не проходить мимо. Очень рад, что сегодня все больше людей выбирают помогать просто по доброте», — добавил Сергей Малиновский.