Встреча ко дню рождения Сергия Радонежского прошла в Химках

Участникам рассказали о жизни Сергия Радонежского, основании Троице-Сергиевой лавры, о том, как преподобный помогал князьям объединяться против общего врага и почему его называют игуменом земли русской. Школьники узнали о чудесах, связанных со святым, и о том, как его учение повлияло на русскую культуру и духовность.

«Сергий Радонежский — это человек, который сыграл огромную роль в объединении нашей страны. Именно он благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Сергий Радонежский учил миру, смирению, труду и любви к Отечеству. Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках нашей программы „Успех V единстве поколений“. Мы хотим, чтобы ребята знали таких людей и понимали ценности, которые веками поддерживают нашу страну», — отметил Артур Каримов.

Депутат Химок Евгений Иноземцев добавил, что такие мероприятия помогают школьникам узнать больше о духовных основах страны и понять, что история России — это не только даты, но и великие люди, которые меняли ее изнутри.