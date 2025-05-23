Встреча ко Дню предпринимательства прошла в библиотеке в Воскресенске

День российского предпринимательства будет отмечаться в стране 26 мая. К этому празднику приурочили мероприятие, которое состоялось в отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф.

Особое внимание на встрече уделили разговору о грантовом финансировании. Начальник отдела промышленности, предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Наталья Андреева напомнила, что в Подмосковье существует широкий спектр мер поддержки бизнеса. Воскресенские предприниматели пользуются компенсацией затрат на модернизацию и лизинг, маркетплейсами и франшизами.

«Новое направление, которое мы помогаем нашим предпринимателям освоить, — это гранты Росмолодежи и президентские гранты», — рассказала Наталья Андреева.

Отметим, что в 2025 году бюджет на субсидии предпринимателям в муниципалитете увеличили с двух миллионов рублей до трех.