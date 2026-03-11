Встреча ко Дню православной книги прошла в Воскресенске

Час православия «Живое слово мудрости духовной» состоялся в Центральной библиотеке имени Инны Гофф. Участие в нем приняли ученики школы имени Героя России Сергея Рыбникова.

Школьникам рассказали об истории праздника, создателях славянской азбуки Кирилле и Мефодии, а также о том, как на Руси создавались рукописные книги. Ребята узнали о роли Ивана Федорова, Петра Мстиславца, Франциска Скорины и Швайпольта Фиоля в книгопечатании. Вместе с ведущими они обсудили, что такое православная литература.

Гостем встречи стал настоятель храма Казанской Божией Матери в селе Ачкасово и клирик Иерусалимского храма в Воскресенске иерей Виктор Грачев. Он рассказал школьникам о нравственно-просветительском значении литературы прошлых веков и ее роли в современной жизни.

Для гостей подготовили книжную выставку с редкими изданиями XIX — начала XX века из фонда библиотеки и личных собраний сотрудников. Среди экспонатов — «Ирмологий», «Псалтирь», «Начатки христианского православного учения», «Церковно-славянский словарь».

Завершилась встреча интерактивной викториной «Духовное наследие». Школьники разделились на команды и показали эрудицию и слаженную работу.