Встреча ко Дню подразделений специального назначения прошла в Химках

Патриотическое мероприятие состоялось на одном из предприятии Химок. Оно было посвящено Дню подразделений специального назначения.

Сотрудники во время мероприятия узнали о героическом пути создания и развития спецназа, услышали о выдающихся боевых операциях и примерах мужества и самоотверженности его бойцов.

«В преддверии Дня подразделений специального назначения мы отдаем дань уважения тем, кто стоит на страже безопасности нашей Родины, кто ежедневно проявляет невероятное мужество, профессионализм и самоотверженность, выполняя самые сложные и опасные задачи», — отметила депутат Химок Татьяна Кавторева.

Ведущий встречи рассказал о значении этого праздника, традициях и особенностях подразделений спецназа, которые находятся на передовой линии защиты страны, проявляя стойкость и мастерство.

Депутат Химок Глеб Демченко подчеркнул, что подобные встречи играют ключевую роль в патриотическом воспитании, помогая лучше осознать историческое наследие, почувствовать связь поколений и сохранить память о народных подвигах.